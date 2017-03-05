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Hatay'a düşen Suriye savaş uçağının pilotu bulundu

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Hatay'a düşen Suriye savaş uçağının pilotu bulundu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Cumartesi günü düşen Suriye savaş uçağının pilotu, yaklaşık dokuz saatlik bir aramanın ardından canlı bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

Savaş uçağının düşmesinin ardından görgü tanıklarının pilotun paraşütle atladığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı. Bu alanda çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, pilotu da paraşütten yaklaşık 500 metre mesafede canlı olarak buldu.

Anadolu Ajansı (AA), 56 yaşındaki pilotun kimliğinin Suriye ordusunda görevli Albay Mehmet Sufhan olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, pilotun Suriye'ye iadesiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde verileceğini söyledi.

Canikli gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, pilotun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra bununla ilgili karar da önümüzdeki günlerde verilecek" dedi.

Bulunduktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan pilotun, tedavisi beyin cerrahisi servisinde yapılıyor. AA, Sufhan'ın omurgasında kırık olduğunı, bacakları ve yüzünde yaralar bulunduğunu belirtti.

UÇAK TAMAMEN YANDI

AA, Cumartesi günü akşam saatlerinde ormanlık alana düşen uçağın enkazının olduğu bölgeye ancak yürüyerek ulaşılabildiğini ve uçağın tamamen yanmış halde olduğunu bildirdi.

AA'nın bildirdiğine göre, düşmenin etkisiyle çok sayıda ağacın parçalandığı bölgede uçağa ait mermi, lastik veya metal parçalar da çevreye dağıldı.

Doğan Haber Ajansı da (DHA), hem pilotun kaldırıldığı hastanenin hem de enkazın bulunduğu bölgenin etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

DHA, ayrıca uçağın enkazının Rus askeri yetkililer tarafından incelenebileceğini de öne sürdü.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye tarafından desteklendiği öne sürülen İslamcı Ahrar'uş Şam örgütü, uçağı kendilerinin düşürdüğünü söylemişti.

AA'ya Cumartesi günü bir açıklama yapan Ahrar'uş Şam Sözcüsü Ahmed Karaali, uçağın İdlib'i bombalarken uçaksavar ateşiyle düşürüldüğünü ifade etmişti.

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