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SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 11.36'da gerçekleşen depremin 7.88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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