Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 11.36'da gerçekleşen depremin 7.88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 11.36'da gerçekleşen depremin 7.88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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