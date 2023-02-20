Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi: Bazı binalar yıkıldı, tsunami uyarısı kaldırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 21.52'de yaptığı açıklamada 8 yaralının olduğunu açıkladı.

6 Şubat Pazartesi günü en az 41 bin 156 kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15. gününde, merkez üssü Hatay olan birçok kentte hissedilen 2 deprem daha meydana geldi. İlk deprem, 16,7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, ikinci deprem 7 kilometre derinlikte oldu. Depremler, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi.

İlk belirlemelere göre, bazı binalar yıkıldı.