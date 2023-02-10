  • BIST 4.505,34
  • Altın 1131.814
  • Dolar 18.8342
  • Euro 20.2251
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Hatay'da deprem mezarlığı; hayatını kaybedenler numaralarla defnediliyor

»
Hatay'da deprem mezarlığı; hayatını kaybedenler numaralarla defnediliyor
Hatay'da deprem mezarlığı; hayatını kaybedenler numaralarla defnediliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, "deprem mezarlığı" oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlara defin yapılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi. Antakya ilçesinde defin işlemleri başladı.

İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile "deprem mezarlığı" alanına getirilip dini vecibeler yerine gitirilerek defin yapılıyor.

1676014697978-hataya.jpgDefin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor. Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor.

Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor. Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek. (DHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da ISIAS Otel'de Hayatını Kaybeden KKTC Heyetinden 11 kişi oldu09 Şubat 2023 Perşembe 23:29
  • Adıyaman’dan acı haber: Alp Akın’ı da kaybettik09 Şubat 2023 Perşembe 22:53
  • Adıyaman Depreminde vefat eden KKTC'li sayısı 10’a yükseldi09 Şubat 2023 Perşembe 22:05
  • Osmaniye'de 88 saat enkaz altında kalan 36 yaşındaki kişi kurtarıldı09 Şubat 2023 Perşembe 20:56
  • Depremde can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi09 Şubat 2023 Perşembe 20:54
  • 87. saatte yeni mucize: Kahramanmaraş'ta inanılmaz kurtuluş09 Şubat 2023 Perşembe 20:51
  • İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi09 Şubat 2023 Perşembe 20:10
  • Isıas Otel'den acı haber, Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı kurtarılamadı09 Şubat 2023 Perşembe 17:49
  • Çavuşoğlu:Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız09 Şubat 2023 Perşembe 17:15
  • Avustralya’nın Victoria eyaletinden depremzedelere 1 milyon dolar yardım09 Şubat 2023 Perşembe 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti