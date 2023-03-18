Hatay’da depremde hayatını kaybedenler için hırisi pişirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 40’ıncı gününde İskenderun’daki Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu’nda depremzedelere yemek çıkaran şefler Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ geleneksel olarak pişirilen etle buğdayın bir araya getirildiği hırisi adı verilen yemeğin yapımı için harekete geçti. Bölgede yaşayanlardan alınan bilgiler ışığında gece yarısı yurdun bahçesinde 5 farklı ateş yakıldı.

Dini ritüel gereği yakılan ateşe buhur otu atıldı. Yurdun bahçesinde 60 kişilik grup tarafından bir yandan etler doğranırken, diğer taraftan ise buğdaylar yıkandı. Ateşlerin üzerine yerleştirilen 5 büyük kazanda, et ve bulgur kaynatıldı. Kazanların içerisinde pişen yemek, sabah saatlerine kadar tahta küreklerle dövüldü. Sabah saatlerinde ise pişen yemeğin başında dualar edildi. Servise hazır hale getirilen hırisi, yemek dağıtım noktalarına gönderildi.

“İNSANLARIN BURADA KALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Çalışmalarını anlatan şef Ebru Baybara Demir, “Depremin ilk gününden beri arkadaşım Türev Uludağ ile sahadayız. Bir panik halind, insanlar için ne yapabiliriz diye düşündük ve en iyi bildiğimiz işten başladık. En ihtiyaç duyulan şey yemek yapmaktı. Biz bölgeye gelip önce Osmaniye’de sonra Kahramanmaraş’ta, Adıyaman, Elbistan ve şimdi de İskenderun’da 6 ayrı mutfak kurduk. 400 bin kap yemek, bu mutfaklardan depremzedelere dağıtıldı. İlk günlerde yemek telaşımız vardı. Daha sonra Kahramanmaraş’tan İskenderun’a gelirken şehirlerin boşaldığını insanların olmadığını gördüm. Bu beni çok endişelendirdi. Çünkü şehirler de evler de her şey insanla yaşar. Bunun üzerine Türev ile birbirimize bir söz verdik. Kendimiz ikna olana kadar burada olacağız ve insanların burada kalması için elimizden geleni yapacağız. Yemek yaparak başladık. Aslında yemek bir araç. İnsanlara ulaşabilmemiz, onları dinleyebilmemiz, onların yaşamlarını anlayabilmemiz için bir araç. Gün geçtikçe yemek kap sayımız 6 binden 30 bine, şimdi ise 160 bine yükseldi. Ramazan ayıyla 200 bin kap yemek servisi yapmaya başlayacağız” dedi.

“DİNİ RİTÜELİ GERÇEKLEŞTİREMEYECEK OLANLARI DÜŞÜNDÜK”

Hırisi hakkında bilgi veren şef Ebru Baybara Demir, “İnsanların bu geleneklerini yapamayacağını düşündük. Bunu dini ritüeli gerçekleştiremeyecek olanların olabileceğini düşünüp, burada onlar için biz yapmak istedik. Halktan insanlarla bu ritüeli, bize aktarıldığı gibi, Arap Alevilerinin inançları gereği hırisi yemeğini birlikte yaparak 40’ıncı günde bütün depremzedelerimize dağıtacağız. Ortak amacımız insanlara iyi gelmek ve buradaki yaşamı tekrar eskiye döndürmek. Şu anda sayısız gönüllüyle çalışıyoruz” diye konuştu.

“HERKES İYİ BİR VEDAYI HAK EDER”

Şef Türev Uludağ ise “Bugün ’40 yemeği’ pişirdik. 40 yemeği cenazelerin üzerinden 40 gün geçince yemek pişirilir. Birçok bölgede keşkek olarak nitelendirilen yemek, burada hırisi olarak nitelendiriliyor. Biz bunu yaparken şöyle bir motivasyonumuz vardı, herkes iyi bir vedayı hak eder. Herkesi iyi hatırlamak gerekir. Kültürel olaylar bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Buradaki bölgede de keşkeğe hırisi deniliyor ve ateşte buhur otu yakılıyor. Buhur, tütsü gibi. Yakılan bu otun ruhlara iyi geldiği yönünde inanış var. Buradan göç edip giden ruhlara iyi gelmesi inanışıyla yapılan bir durum. Bunun üzerine de bir dua ediliyor. Buradaki gelenek ve görenekleri yaşatabilmek için elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.