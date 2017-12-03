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Hatay’da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

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Hatay’da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı
Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan göçmenleri taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı. Kazada 10 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Suriye’den kaçak yollarla ülkeye giriş yapan göçmenleri taşıyan minibüs Hatay'ın Altınözü ilçesinde kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, sürücünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

DHA’nın geçtiği habere göre, Suriye'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan minibüs, asayiş uygulaması yapan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken bir kamyonla çarpıştı.

Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi kazada 10 göçmen yaşamını yitirirken, 7 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cesetleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

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