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Hatay'da Musluktan yılan çıktı

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Hatay'da Musluktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Hatay'da Musluktan yılan çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yayla evinde içme suyu şebekesine girerek telef olan yılan musluktan çıkarıldı.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Topaktaş Yaylasında Soydan ailesinin oturduğu yayla evinde bulunan içme suyu şebekesinden gelen suda farklı koku ve renk değişikliğini fark Sevgi Soydan, durumu eşi Taner Soydan’a söyledi.

Evinde bulunan içme suyundaki değişikliğin neden kaynaklandığını öğrenmek isteyen Taner Soydan evindeki su şebekesine bakması için bir tesisatçı çağırdı. Evde bulunan su borularını inceleyen ve musluğu açan tesisatçı musluk içerisinde ayakkabı bağcığına benzer nesne fark ederek yerinden çıkarttı. İçme suyu tesisatına giren ve kokuya neden olanın yılan olduğu anlaşıldı.ectdpskwkaia3ab.jpg

 

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