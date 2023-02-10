Hatay'dan iyi haber! Adnan Bulgurcu hoca ve ailesi 10 saat sonra enkazdan canlı çıktı

Kademe Antrenörümüz Adnan Bulgurcu hocamız ara yıl tatili olması sebebiyle Hatay’a gitmiş olup yaşanan felaketten ailesiyle birlikte kurtulmayı başardı.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Cimnastik federasyonumuza bağlı Erbulut cimnastik kulübümüzün Girne bölgemizde görev alan 2. Kademe Antrenörümüz Adnan Bulgurcu hocamız Ara yıl tatili olması sebebiyle Hatay’a gitmiş olup yaşanan felaketten ailesiyle birlikte sağ bir şekilde kendi çabaları ile kurtulmuş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.” açıklamasında bulundu.
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