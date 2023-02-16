Hataysporlu 4 voleybolcudan acı haber

Rasus Kimya Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ülke sporunun deprem felaketinde verdiği acı kayıpların sayısı artıyor. Rasus Kimya Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 4 sporcu hayata veda etti.
Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun yaşamlarını yitirdiği açıklandı.
İkinci Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay'ın 5 Şubat'ta kazandığı maçın ardından play-off vizesini kutlayan sporcular, Yeşilyurt Apartmanı'ndaki evlerinde depreme yakalanmıştı.
İskenderun Yelken Kulübü de 2 sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, Deniz ve Zeynep Şahutoğlu kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı.
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