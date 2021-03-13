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Hataysporlu futbolcu Selim Ilgaz en az 6 ay sahalardan uzak kalacak

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Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yaptıkları Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Atakaş Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın operasyon geçirdiği ve 6-7 ay sonra çalışmalara başlayabileceği bildirildi.
Hataysporlu futbolcu Selim Ilgaz en az 6 ay sahalardan uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selim Ilgaz'ın özel bir hastanede ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği kaydedilen açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berkin Toker tarafından, sporcumuza sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs operasyonu yapıldı. Berkin Toker, başarılı bir operasyon geçiren sporcunun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.

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