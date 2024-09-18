  • BIST 9765.86
  • Altın 2818.586
  • Dolar 34.0293
  • Euro 37.9164
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGalatasaray o sponsorluğu askıya aldı

Hatice İntaç yazdı... HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)

» »
HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)
Hatice İntaç yazdı... HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)

“Kaçsam bırakıp, senden uzak yollara gitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem” Dışarıda her şeyi önüne katıp savuran şiddetli lodos, uzaklarda çalınan bir şarkıyı,  uçuşan nağmeleriyle kulaklarıma taşırken ruhumu da şimdi çok uzaklarda kalmış bir şehre, çok gerilerde kalmış hatıralara götürüyor.

Yaşanan zaman, kalan zamandan daha azsa anılar hayallerden daha fazla oluyor nedense. Uzun zamandır duymadığım bu şarkıyla müziğin nelere kadir olduğunu, bir melodinin insanı nasıl uçsuz bucaksız âlemlere götürebileceğini bir kez daha anladım ve bize bu duyguları yaşatan bestekârlara, söz yazarlarına bir kez daha saygı duydum.  Usulü semai, makamı nihavent olan bu güzel eserin sahibi, belki de çoğumuzun adını bile duymadığı Mehveş Hanımdır.

 Şarkı, muhteşem ezgisi ve nihavendin batılı tüm özelliklerini taşımasıyla ayrıca saz sanatçılarının da gönlünde ve icraatlarında her zaman yer bulmuştur.  Soyadı Dolay olan Mehveş hanım aslında öğretmen olan bir bestekârdır. İzmir’de doğup, orada yaşamıştır.

Doğduğu zaman annesi tarafından teyzesi Mehveş hanıma verilen sanatçı, annesini teyze, teyzesini de anne olarak bilerek büyümüştür. Büyüdüğünde işin aslını öğrendiyse de, teyzesi Mehveş hanıma olan sevgisi hiç eksilmemiştir. “ Gönlüm o kadar aşkınla yanmış ki ezelden.

Bir lahza unutmak seni bak gelmiyor elden. Ne olurdu ölüm zehrini içseydim elinden”  diye devam eden şarkı, çok uzun yıllar önce yapılmış olmasına rağmen özellikle sanat müziği sevenler tarafından her zaman sevilerek dinlenen ve müzik dünyasındaki yerini koruyan bir eser olmuştur.

Bazı araştırmacılara göre söz yazarının belli olmadığı, bazılarınca da sözün de müziğin de Mehveş hanıma ait olduğu söylenmektedir. Mehveş hanım, yirmili yaşlarında yaptığı bu besteyi İstanbul’a götürüp “Columbia Plâk Şirketi” nde kayıt ettirdikten sonra beste ilk kez Deniz Kızı Eftelya hanım tarafından plâğa okunmuştu.  

Mehveş Hanımın plâkta adı yoktu. Onun yerine, ermeni erkek bir bestecinin adı vardı. Bunun nedeni de o yıllarda bir kadının müzik eğitimi almasının,  eserini kendi adıyla kaydettirmesinin, plâğa okumasının hoş karşılanan şeyler olmamasıydı. Takma isim kullanması da bu yüzdendi ( Mehveş, onu büyüten teyzesinin adıydı ve onu kullanıyordu) Günümüzde de beğeniyle dinlenen böyle güzel bir bestenin yaratıcısı olan Mehveş Hanım’ın tek bir bestesinin olması, o zamanki muhafazakâr düşüncenin eseri olsa gerek ki, olağanüstü kabiliyetine rağmen sanatını tek bir eserle noktalamak zorunda kalmıştır.

Kim bilir daha nice bestelerini dinleyenlerine miras bırakacaktı ama olmadı. Belki de su yüzüne çıkmamış, ziyan olmuş başka eserleri de vardır da biz ancak onu, bilinen tek bestesiyle tanıyoruz. Söylentilere göre bu muhteşem eserinden sonra Mehveş Hanım kayıplara karışmış ve ondan en ufak bir haber bile alınmamıştır. Onun ortadan kaybolmasına  “kaçış” diyenler de var.

Tam da şarkıda dile getirdiği bir çeşit kaçış!.. Kimden ve neden kaçış?.. Doğruluğu, yanlışlığı başkasının mahremiyetine burnunu sokan meraklıların dedikodularından öteye geçmeyen; sanatın ne olduğunu bilmeyen, sanatçı yaratıcılığının ve hayal gücünün farkında olmayan sığ düşüncelilerin ortaya attığı söylentiler olsa gerek bunlar.  Esasen bir şiirin, bir şarkının sözlerini ille de onu yaratana mal etmek ve yorumlarda bulunmak cehaletten başka bir şeyle açıklanamaz.  

Şaheser diye nitelenen bu güzel eseri bizlere armağan eden Mehveş Hanım 1976 yılında bir huzur evinde vefat etmiştir. O belki hayatında tek bir beste yapmıştı ama NE BESTE!.. Yıllarca birçok kıymetli sanatçı tarafından yorumlanan, ruhlara işleyen bir beste!.. 

Gerçek adı bile bilinmeyen bu muhterem hanımefendiyi hatırlamak ve hatırlatmak bana huzur verirken onu,  rahmet ve minnetle anıyor ruhu şad olsun diyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitimde Kriz Devam Ediyor: Baraka Kültür Merkezi’nden Sert Eleştiriler17 Eylül 2024 Salı 10:30
  • Mağusa'da Protesto: "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!"17 Eylül 2024 Salı 10:28
  • Tulga: Hasadı hızlı başlayan harnubun teşvik fiyatı belirlenmeli17 Eylül 2024 Salı 10:02
  • Asgari ücret masası toplanacak17 Eylül 2024 Salı 10:01
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Eylül 2024 Salı 09:58
  • Başsavcı Altıncık: Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek16 Eylül 2024 Pazartesi 20:16
  • Ercan Havalimanı'nda Alkollü Yolcudan Darp ve Rahatsızlık Olayı16 Eylül 2024 Pazartesi 19:14
  • Sonbahar patates ekimi yapılan araziler için son beyan tarihi 15 Ekim16 Eylül 2024 Pazartesi 18:20
  • Hırsızlık Olayı: Para Cüzdanı ve Nakit Para Çalma İddiası16 Eylül 2024 Pazartesi 18:13
  • Genç İş İnsanları Derneği: Eğitimdeki plansızlık kabul edilemez16 Eylül 2024 Pazartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti