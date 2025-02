Hatice İntaç yazdı... Takvimler ne anlatıyor?

Zaman çok çabuk geçiyor ve geçerken de her şeyi değiştiriyor. Karşısında durmak ve ona direnmek adeta imkânsız. Takvimlerden her yaprak koparışta nedense zamanın nasıl süratle geçtiğini çoğu zaman anlayamıyoruz. Oysa koparılan hep yaprak ömrümüzün geleceğe bir adım daha yaklaştığının, geçmişeyse bir gün daha eklediğinin en bariz kanıtı değil midir?.. Günler, mevsimler ve yıllar birbiri ardı sıra akıp giderken genelde yeni nesillere gelecekle ilgili planlar yaptırırken zaman tünelinde yorgun düşmüşleri daha çok maziye götürür. Çünkü onların gelecek planları artık sınırlıdır. Değişen hayat şartları, her şeyin çözümünü tuşlara dokunmakla kolaylaştıran ama bu arada insan ilişkilerini bozan teknolojinin ve erezyona uğrayan insani duyguların da bunda payı çoktur. Bu yüzdendir ki onlar eski günlerini ve dostlarını daha fazla hatırlar, albümlerdeki solmuş resimlere daha çok bakarlar ve o günlere özlem duyarlar. Çünkü o günlerin dostlukları çıkarsız, saf ve iyi niyetliydi. Zor günlerde yardımlaşma ve dayanışmaydı. Sevinçleri, kederleri paylaşmaktı. Arada nadir de olsa öyle insanlara rastlasak da maalesef yeni tanıdıklarımıza hatta eskiden çok iyi bildiğimiz ama kendini bu zamanın akışına bırakıp kişilik ve karakter gerilemesi yaşayanlar da var ki onlara hiç güvenemiyoruz.

*****

İnsan ruhunu ve kişiliğini çözebilmek gerçekten de zor zanaat. Hele içinde bin bir şeytanla dolaşanları… Öyle ikiyüzlü insanlar vardır ki gerçek yüzlerinin hangisi olduğunu kendileri bile bilmezler. İkiyüzlülüğün bir diğer adı sinsiliktir ki böyle bir kişiliğe sahip olanlardan uzak durmak gerekir çünkü hiç beklemediğiniz bir anda sizi sırtınızdan öyle bir vururlar ki uzun süre kendinize gelemez, şokları yaşarsınız. Bazı insanlar için de kalbi ağzında derler. Yani kalplerindekini çekinmeden, sansürsüzce söylerler. Boşboğazlıkları dangalaklık boyutlarına kadar varan bu insanlar genelde zararsızdırlar. Onların içlerinde kötülük yoktur. Esas kokmamız gerekenler kendini belli etmeyen sinsiler, diğer bir deyişle “ Saman altından su yürütenler” dir. Onlar, güvene duyulması gereken saygıyı istismar etmekte ustadırlar. Çok masum, çok çaresiz görünürler. Merhamet duygularınızı körüklemekte adeta uzmandırlar. Gerçek kişiliklerini ve huylarını ele vermeyecek kadar az konuşurlar. Ketumdurlar. Sizinle konuşurken samimi görünürler ama içlerinden neler geçirdiklerini anlayamazsınız. Bu yüzden gerçek yüzlerini çok sonra fark edersiniz onların, ama artık iş işten geçmiş olur. Alacaklarını almışlardır sizden. Artık yapmaları gereken sömürecekleri yeni avlar aramaktır. Çünkü bu tipler başkalarının kanı ile beslenmeyi alışkanlık haline getirmiş parazitlerdir. Kendi başlarına var olamazlar. Ancak başkalarına sığınarak ayakta durabilirler. Buna rağmen o kişileri içten içe kıskanmaktan, onlara kin beslemekten, tabiri caiz ise; onların ciğerini bulsalar yemekten de geri durmazlar. Gerçek kimlikleri anlaşılınca, onlardan daha korkunç bir düşman olamaz. Zayıflıklarını ve komplekslerini çözmüş olan insanlar artık onlar için zararlıdır. Bu yüzden onu yıpratmak; hatta yok etmek için ellerinden geleni yapmaktan zerre kadar kaçınmazlar. Onlarda ne bir sevgi kırıntısı ne de vefa duygusu vardır. İkiyüzlülük bilincinin yönetimindeki insandan gelebilecek zararlar hayal edemeyecek kadar çoktur.

Dileyelim ki Allah bizleri bu tip insanlarla karşılaştırmasın.