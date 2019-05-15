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Hatipoğlu’nun ‘din değiştirttiği’ çocuğun ailesinden yalanlama

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ATV televizyonunda yayınlanan Nihat Hatipoğlu’nun Sultanahmet Meydanı’ndan yaptığı canlı Ramazan programı sırasında ‘kelime-i şehadet’ getirterek Müslüman yaptığı 13 yaşındaki Ermeni çocuk Arthur’un annesi, “Çocuğum kesinlikle Müslüman değil” dedi.
Hatipoğlu’nun ‘din değiştirttiği’ çocuğun ailesinden yalanlama

Evrensel’in haberine göre HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, çocuğun annesinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve rızası alınmadan çocuğunun programa çıkarıldığını söylediğini aktardı.

Paylan, Arthur’un ailesinin yıllardır Türkiye’de yaşayan Ermenistanlı bir aile olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Annesi olay üzerine bana ulaştı. Bunun kendi rızasıyla kesinlikle olmadığını söyledi. Türkçesi yarım yamalak bir Türkçe. Programdan arandığını ama ne olduğunu anlamadığını ve videoyu gördüğünde şok olduğunu anlattı. Çocuğunun istismar edildiğini, kesinlikle Müslüman olmadığını, sünnet olmadığını söyledi.”

Olayı ‘skandal’ ve ‘çocuk istismarı’ olarak niteleyen Paylan, “Bu işin peşini bırakmayacağım RTÜK’e şikayette bulunacağım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla görüşeceğim” dedi.

Paylan, olayla ilgili Twitter hesabından da açıklama yaparak program hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

 

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