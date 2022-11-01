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Hatırlatma doz aşıları bugün başlıyor

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01 Kasım 2022 tarihi itibariyle Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlanıyor.
Hatırlatma doz aşıları bugün başlıyor

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

Sağlık Bakanlığı, 01/11/2022 tarihi itibariyle covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlayacaktır. İlk etapta 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına hatırlatma doz aşısı yapılacaktır. aşı yaptırmak isteyen bahse konu grupta olan vatandaşlarımızın Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir.

Hatırlatma dozu yapacak olan kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerekmektedir. Tek Biontech aşısı olanlar tam aşılı sayılmayacak, aşılarını tamamlamaları gerekecektir. 3 Biontech aşılı olanlar bir hatırlatma dozu yapabilecektir. 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek yoktur. Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılmalıdır.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerekecektir.

Yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceklerdir.

12 yaş ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları

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