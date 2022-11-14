Hatırlatma dozunda yaş kriteri kalktı!

Bugünden itibaren koronavirüs aşısı hatırlatma dozunda yaş kriterleri kalktı. Sağlık Bakanlığı, 12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen vatandaşların Temel Sağlık Hizmetler Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla hatırlatma dozunda yaş kriterlerinin kaldırıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hatırlatma doz aşılarına başlandığı kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla hatırlatma dozunun yaş kriterlerinin kaldırılacağını duyurularak, “12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Temel Sağlık Hizmetler Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir” denildi.
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