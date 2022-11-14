  • BIST 4.506,66
  • Altın 1054.538
  • Dolar 18.6026
  • Euro 19.204
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Hatırlatma dozunda yaş kriteri kalktı!

» »
Bugünden itibaren koronavirüs aşısı hatırlatma dozunda yaş kriterleri kalktı. Sağlık Bakanlığı, 12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen vatandaşların Temel Sağlık Hizmetler Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerini
Hatırlatma dozunda yaş kriteri kalktı!

Bugünden itibaren koronavirüs aşısı hatırlatma dozunda yaş kriterleri kalktı. Sağlık Bakanlığı, 12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen vatandaşların Temel Sağlık Hizmetler Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla hatırlatma dozunda yaş kriterlerinin kaldırıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hatırlatma doz aşılarına başlandığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla hatırlatma dozunun yaş kriterlerinin kaldırılacağını duyurularak, “12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Temel Sağlık Hizmetler Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir” denildi.

v2v2ekran-grnts-2022-11-11-201318-1668190600-1668409642.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkemizde Avokado’ya talep artıyor…13 Kasım 2022 Pazar 21:19
  • Töre: "Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatanın yanındadır"13 Kasım 2022 Pazar 20:15
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Kıbrıs Türk halkı, bu acı hadisede her zaman olduğu gibi yine Anavatanı'nın yanındadır13 Kasım 2022 Pazar 20:12
  • Tatar:Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum13 Kasım 2022 Pazar 20:09
  • Tatar: "Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"13 Kasım 2022 Pazar 20:09
  • Erhürman: Üzüntümüz çok büyük, geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye13 Kasım 2022 Pazar 20:04
  • Öztürkler: "Hain terör saldırısını lanetliyorum"13 Kasım 2022 Pazar 19:38
  • Arıklı: "Geçmiş olsun Türkiyem"13 Kasım 2022 Pazar 19:25
  • Ertuğruloğlu: Tüm Hain Saldırıları Lanetliyorum13 Kasım 2022 Pazar 19:17
  • Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı13 Kasım 2022 Pazar 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti