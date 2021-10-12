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SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Hava 4-6 derece soğuyacak, kış geliyor...

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Hava, bu pazardan itibaren soğuyacak ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar 4 ile 6 derece düşecek.
Hava 4-6 derece soğuyacak, kış geliyor...

Bu hafta 34’e kadar yükselen sıcaklıklar ay sonuna kadar mevsim normalleri altında, 25-28 derece dolaylarında seyredecek. Meteorolojinin ekim ayı için etkili yağış beklentisi yok. 

DOĞU KESİMLERDE YARIN YAĞIŞ VAR...

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, önümüzdeki günlerdeki hava tahminleriyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklamada bulundu.

Buran, Doğu Mesarya, doğu sahil ve Karpaz bölgesinde yarın öğle saatleri ve öğleden sonra yağış beklendiğini ancak etkili bir yağış öngörülmediğini belirtti.

“SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINA DÜŞECEK…”

Bölgede 17-19 Ekim tarihleri arasında yağışlı hava kütlesinin etkili olmasının beklendiğini ifade eden Raif İlker Buran, “Sıcaklıklarla ilgili hissedilir düşüş buna bağlı olacak” şeklinde konuştu.

Hava sıcaklığının 4-5 derecelik artışla bu hafta 34’e kadar yükseldiğini belirten Buran, ekim ayı mevsim normallerinin 26-29 derece olduğunu söyledi.

Buran, bu ay sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalarak, 25-28 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

“GEÇTİĞİMİZ SENE EKİM AYI DAHA SICAKTI”

Buran, geçen yılın ekim ayının da sıcak geçtiğini, en yüksek sıcaklığın 7 Ekim’de Lefkoşa’da 39, 6 derece olarak kaydedildiğini belirtti.

Öte yandan, Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi’nin hazırladığı yeni tahmin haritalarına da işaret eden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, daha önce açıkladıkları gibi, bu haritaların da ekim, kasım aralık aylarındaki yağışların mevsim normalleri altında kalacağını gösterdiğini kaydetti.

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