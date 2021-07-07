Hava 40 derece!

Meteoroloji Dairesi, sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisini devam ettireceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 08–14 Temmuz tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve cuma günü açık ve az bulutlu, hafta sonu açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, pazartesi açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günleri ise açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 ºC ve sahillerde 31-34 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.