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Hava 40 derece... Sıcak hava devam edecek...

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Hava 40 derece... Sıcak hava devam edecek...
Hava 40 derece... Sıcak hava devam edecek...

Sıcak hava etkisini bu hafta da sürdürecek. 

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 37– 40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, belirtilen süre boyunca, genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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