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Hava 40 derece sıcaklıkta olacak

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Hava 40 derece sıcaklıkta olacak
Hava 40 derece sıcaklıkta olacak

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..

Rüzgar; Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 40, sahillerde ise 36 derece dolaylarında olacak..

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