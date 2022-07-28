Hava 40 derece sıcaklıkta olacak

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..
Rüzgar; Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 40, sahillerde ise 36 derece dolaylarında olacak..
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..
Rüzgar; Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 40, sahillerde ise 36 derece dolaylarında olacak..
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