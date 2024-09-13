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Hava açık ve az bulutlu

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Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12 – 18 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava açık ve az bulutlu

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12 – 18 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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