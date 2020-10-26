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Hava bu hafta nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi, KKTC’de havanın hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacağını kaydetti.  
Hava bu hafta nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, KKTC’de havanın hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacağını kaydetti.  

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporunda, 27 Ekim - 02 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiği belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 32 – 35 derece, diğer günlerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.   
           
Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta   kuvvette esecek.

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