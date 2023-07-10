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Hava bu hafta nasıl olacak?

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Ülkemiz alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin altında kalacak.
Hava bu hafta nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 10-12 Temmuz tarihleri arasındaki hava durumu raporuna göre, bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 30-33 santigrat derece olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor

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