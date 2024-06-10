Hava bu hafta nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde 36-39 derece ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, diğer günlerde ise iç kesimlerde 44-43 derece ve sahillerde 33-39 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.