Hava bugün açık ve az bulutlu

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, havanın bugün açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise, güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 37– 40, sahillerde ise, 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.