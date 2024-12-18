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Hava bugün az bulutlu, yağmur yok

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Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 17-23 Aralık tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava bugün az bulutlu, yağmur yok

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 17-23 Aralık tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın az bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden, pazar ve pazartesi günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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