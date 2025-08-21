  • BIST 11134.73
  • Altın 4395.57
  • Dolar 40.9329
  • Euro 47.7633
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Hava bugün nasıl?

» »
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.
Hava bugün nasıl?

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi haftalık hava raporuna göre, hava açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Demirhan’da Süpermarkette Hırsızlık20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:43
  • Ani Ölümün Nedeni Araştırılıyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:42
  • Ercan’da uyuşturucu bulundu20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:30
  • “Trafidar” özel hayatın gizliliğine müdahale etmiyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:52
  • Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak...20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:49
  • Yüksek Mahkeme: AB Sözcüsü’nün açıklaması KKTC yargısında derin hayal kırıklığına yol açtı20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:25
  • DEV-İŞ, hukuki mücadele başlatıyor...20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:22
  • Dikmen'de yangına anında müdahale...20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:21
  • 3 kurşunlama olayıyla bağlantıları araştırılıyor20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:21
  • Lefkoşa'da feci kaza... 3 Çocuğun hayati tehlikesi var...20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti