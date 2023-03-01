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Hava bugün nasıl olacak? 1 Mart 2023 Çarşamba

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Hava bugün nasıl olacak? 1 Mart 2023 Çarşamba
Hava bugün nasıl olacak? 1 Mart 2023 Çarşamba

Hava bugün nasıl olacak? 1 Mart 2023 Çarşamba

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 8 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

 

İstasyonTarih / SaatHavaSıcaklıkNemBasınçGörüşRüzgar
Güzelyurt01.03.2023 06:00HAVA AÇIK12.7°C55 %1017.8 hPa10 kmDoğudan (80) 9 kt.
Lefke01.03.2023 06:00HAVA AÇIK18.8°C27 %1016.2 hPa10 kmGüneyden (160) 5 kt.
Akdeniz01.03.2023 06:00HAVA AÇIK17.9°C36 %1017.6 hPa10 kmDoğudan (70) 7 kt.
Yeşilırmak01.03.2023 06:00HAVA AÇIK17.9°C36 %1015.3 hPa10 kmGüneybatıdan (210) 5 kt.
Girne01.03.2023 06:00HAVA AÇIK13.6°C62 %1018 hPa10 kmSakin (0) 0 kt.
Lefkoşa01.03.2023 06:00HAVA AÇIK9.7°C77 %1018.5 hPa10 kmSakin (0) 0 kt.
Geçitkale01.03.2023 06:00HAVA AÇIK8.9°C84 %1018.5 hPa10 kmBatıdan (280) 3 kt.
İskele01.03.2023 06:00HAVA AÇIK13.4°C59 %1017.3 hPa10 kmKuzeydoğudan (50) 5 kt.
Yenierenköy01.03.2023 06:00HAVA AÇIK18.4°C36 %1017.8 hPa10 kmDoğudan (70) 4 kt.
Alsancak01.03.2023 06:00HAVA AÇIK15.4°C56 %1017.5 hPa10 kmSakin (0) 0 kt.
Ercan01.03.2023 05:50Hadise Yok (CAVOK)12°C66 %1017 hPa10 kmSakin (0) 0 kt.
Limasol01.03.2023 05:50HAVA AÇIK18°C68 %1016 hPa10> kmDoğudan (80) 8 kt.
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