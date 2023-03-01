Hava bugün nasıl olacak? 1 Mart 2023 Çarşamba
Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 8 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|İstasyon
|Tarih / Saat
|Hava
|Sıcaklık
|Nem
|Basınç
|Görüş
|Rüzgar
|Güzelyurt
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|12.7°C
|55 %
|1017.8 hPa
|10 km
|Doğudan (80) 9 kt.
|Lefke
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|18.8°C
|27 %
|1016.2 hPa
|10 km
|Güneyden (160) 5 kt.
|Akdeniz
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|17.9°C
|36 %
|1017.6 hPa
|10 km
|Doğudan (70) 7 kt.
|Yeşilırmak
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|17.9°C
|36 %
|1015.3 hPa
|10 km
|Güneybatıdan (210) 5 kt.
|Girne
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|13.6°C
|62 %
|1018 hPa
|10 km
|Sakin (0) 0 kt.
|Lefkoşa
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|9.7°C
|77 %
|1018.5 hPa
|10 km
|Sakin (0) 0 kt.
|Geçitkale
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|8.9°C
|84 %
|1018.5 hPa
|10 km
|Batıdan (280) 3 kt.
|İskele
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|13.4°C
|59 %
|1017.3 hPa
|10 km
|Kuzeydoğudan (50) 5 kt.
|Yenierenköy
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|18.4°C
|36 %
|1017.8 hPa
|10 km
|Doğudan (70) 4 kt.
|Alsancak
|01.03.2023 06:00
|HAVA AÇIK
|15.4°C
|56 %
|1017.5 hPa
|10 km
|Sakin (0) 0 kt.
|Ercan
|01.03.2023 05:50
|Hadise Yok (CAVOK)
|12°C
|66 %
|1017 hPa
|10 km
|Sakin (0) 0 kt.
|Limasol
|01.03.2023 05:50
|HAVA AÇIK
|18°C
|68 %
|1016 hPa
|10> km
|Doğudan (80) 8 kt.
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