Hava Bugün Nasıl Olacak 12 Ekim 2022 Çarşamba

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek.
Dikkat: Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
12 Ekim 2022 Çarşamba 30 C
RÜZGAR
Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
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