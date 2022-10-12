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Hava Bugün Nasıl Olacak 12 Ekim 2022 Çarşamba

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Hava Bugün Nasıl Olacak 12 Ekim 2022 Çarşamba
Hava Bugün Nasıl Olacak 12 Ekim 2022 Çarşamba

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek.

Dikkat: Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

12 Ekim 2022 Çarşamba 30 C

RÜZGAR

Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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