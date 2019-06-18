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Hava bugün nasıl olacak?

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Yağışların yer yer etkili olması bekleniyor!
Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Yağışların yer yer etkili olması bekleniyor!

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu yağışı,su baskını,yıldırım düşmesi) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

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