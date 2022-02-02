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Hava Bugün Nasıl Olacak? 2 Şubat 2022

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Hava Bugün Nasıl Olacak? 2 Şubat 2022
Hava Bugün Nasıl Olacak? 2 Şubat 2022

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C17 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C16 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C16 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C14 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C18 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C18 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C17 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C18 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C18 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YAĞMURLU°C16 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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