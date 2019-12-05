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Hava bugün nasıl olacak?

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KKTC’de havanın alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 06– 11 Aralık tarihlerini kapsayan rapora göre, ülke belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Rapora göre period sonuna kadar diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı  genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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