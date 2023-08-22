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Hava bugün nasıl olacak? 22 Ağustos 2023 Salı

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Hava bugün nasıl olacak? 22 Ağustos 2023 Salı
Hava bugün nasıl olacak? 22 Ağustos 2023 Salı

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 39 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 21 – 28 Ağustos tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak.

Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede rüzgar ise genellikle güney ve batıdan orta kuvvette esecek.

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