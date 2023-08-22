Hava bugün nasıl olacak? 22 Ağustos 2023 Salı

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 39 derece dolaylarında seyredeceğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 21 – 28 Ağustos tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak.
Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede rüzgar ise genellikle güney ve batıdan orta kuvvette esecek.
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