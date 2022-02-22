  • BIST 1.995,00
  • Altın 844.097
  • Dolar 13.7518
  • Euro 15.5478
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Hava bugün nasıl olacak? 22 Şubat 2022

» »
Hava bugün nasıl olacak? 22 Şubat 2022
Hava bugün nasıl olacak? 22 Şubat 2022

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 4 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C16 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C21 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C21 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı21 Şubat 2022 Pazartesi 23:04
  • 350 Bin Dolarlık Kripto Parayı Başka Hesaplara Aktarmış21 Şubat 2022 Pazartesi 21:25
  • 973 Araç Sürücü Suç İşledi21 Şubat 2022 Pazartesi 21:22
  • Halil Falyalı Cinayetinde 5 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi21 Şubat 2022 Pazartesi 21:15
  • Başbakan Sucuoğlu: “Ayakları Yere Basan, Yapılması Gereken Unsurları İçeren Bir Hükümet Programı Olacak”21 Şubat 2022 Pazartesi 20:57
  • TDP: “Başarısız Bir Hükümet İle Yola Devam Kararı Alındı”21 Şubat 2022 Pazartesi 20:40
  • Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’nda Devir Teslim Töreni Gerçekleşti21 Şubat 2022 Pazartesi 20:30
  • Maliye Bakanlığı’nda Devir Teslim21 Şubat 2022 Pazartesi 20:23
  • 408 Vaka, 546 Taburcu21 Şubat 2022 Pazartesi 20:22
  • Beyarmudu Belediyesi İle Büro-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı21 Şubat 2022 Pazartesi 18:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti