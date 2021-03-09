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SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C22 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C16 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C21 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C22 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C22 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C22 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C22 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C22 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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