Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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