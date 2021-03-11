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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU AKŞAM SAATLERİ YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
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