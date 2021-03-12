Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA MEVCUTTUR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ORTA..
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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