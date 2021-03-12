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SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA MEVCUTTUR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ORTA..

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU SABAH SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ, FIRTINA VE YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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