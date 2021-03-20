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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C18 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C17 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C17 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C19 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C20 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C21 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C22 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C19 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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