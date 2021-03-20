Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|18 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|17 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|17 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|17 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|15 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|17 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|19 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|21 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|22 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|19 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|20 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU
|°C
|18 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU ZAMANLA AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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