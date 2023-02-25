Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat 2023 Cumartesi
Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 4 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|17 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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