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Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat 2023 Cumartesi

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Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat 2023 Cumartesi
Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat 2023 Cumartesi

Hava bugün nasıl olacak? 25 Şubat 2023 Cumartesi

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 4 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C16 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C17 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C17 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C21 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU VE HAFİF YAĞMURLU°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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