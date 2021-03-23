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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU, ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLE 6 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C21 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C24 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C23 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C25 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C25 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C24 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C25 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C24 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C22 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA VE ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA VE ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
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