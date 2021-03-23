Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU, ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLE 6 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|23 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|24 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA VE ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU ZAMANLA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA VE ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
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