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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA MEVCUTTUR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
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