  • BIST 1.417
  • Altın 458,961
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Hava bugün nasıl olacak?

» »
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU°C19 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU°C18 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU°C19 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU°C20 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU°C17 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU°C20 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU°C22 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU°C23 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU°C24 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU°C22 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU°C21 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU°C19 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE TAURUS VE DELTA'DA FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?06 Nisan 2021 Salı 08:12
  • Hava sıcaklığı yükselecek, yağmur yok05 Nisan 2021 Pazartesi 21:27
  • Hava Sıcaklığı Yükselecek, Yağmur Yok05 Nisan 2021 Pazartesi 16:56
  • Tozlu hava çarşambaya kadar devam edecek05 Nisan 2021 Pazartesi 14:35
  • Hava bugün nasıl olacak?05 Nisan 2021 Pazartesi 08:08
  • Hava sıcaklığı hafta içinde 29 dereceye kadar yükselecek03 Nisan 2021 Cumartesi 15:57
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?03 Nisan 2021 Cumartesi 08:07
  • Hava sıcaklıkları yükselecek mi?02 Nisan 2021 Cuma 13:43
  • Hava bugün nasıl olacak?02 Nisan 2021 Cuma 08:11
  • Hava bugün nasıl olacak?01 Nisan 2021 Perşembe 08:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti