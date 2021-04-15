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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C22 °C
ÇAMLIBELAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C19 °C
LAPTAAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C19 °C
AKDENİZAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C22 °C
BOĞAZAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C19 °C
ALEVKAYAAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C20 °C
ESENTEPEAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C19 °C

Batı Mesarya

AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C19 °C
GÜZELYURTAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C24 °C

Orta Mesarya

AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C26 °C
ERCANAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C25 °C

Doğu Mesarya

AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C26 °C
BEYARMUDUAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C23 °C

Doğu Sahil

AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C23 °C
İSKELEAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C21 °C

Karpaz

AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.°C21 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN BATISI GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 0,5 İLE 1,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN BATISI GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 0,5 İLE 1,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 0,5 İLE 1,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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