Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ILIK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|22 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|19 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|19 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|22 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|19 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|20 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|19 °C
Batı Mesarya
AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|19 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|24 °C
Orta Mesarya
AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|26 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|25 °C
Doğu Mesarya
AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|26 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|23 °C
Doğu Sahil
AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|23 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU
|°C
|21 °C
Karpaz
AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU AKŞAM SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.
|°C
|21 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN BATISI GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 0,5 İLE 1,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN BATISI GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 0,5 İLE 1,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 0,5 İLE 1,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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