  • BIST 1.456
  • Altın 510,078
  • Dolar 8,4069
  • Euro 10,3064
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Hava Bugün Nasıl Olacak?

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLE 6 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK°C29 °C
ÇAMLIBELAÇIK°C29 °C
LAPTAAÇIK°C27 °C
AKDENİZAÇIK°C31 °C
BOĞAZAÇIK°C30 °C
ALEVKAYAAÇIK°C30 °C
ESENTEPEAÇIK°C28 °C

Batı Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK°C29 °C
GÜZELYURTAÇIK°C35 °C

Orta Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK°C36 °C
ERCANAÇIK°C36 °C

Doğu Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK°C35 °C
BEYARMUDUAÇIK°C34 °C

Doğu Sahil

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK°C29 °C
İSKELEAÇIK°C33 °C

Karpaz

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK GEÇECEK.°C29 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı25 Mayıs 2021 Salı 09:30
  • Karantina ve PCR Ücretleriyle İlgili Yeni Karar25 Mayıs 2021 Salı 09:21
  • LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için Başvurular Sürüyor25 Mayıs 2021 Salı 09:18
  • ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti25 Mayıs 2021 Salı 09:07
  • KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu25 Mayıs 2021 Salı 09:02
  • Soylu: Kutlu Adalı cinayetini kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir25 Mayıs 2021 Salı 08:50
  • Kutlu Adalı cinayetinde KKTC Başbakan Yardımcısı olan Serdar Denktaş'tan çarpıcı ifadeler!25 Mayıs 2021 Salı 08:45
  • Taner Ulutaş yazdı... Sedat Peker, 8’nci videoda kimler var ve hükümet25 Mayıs 2021 Salı 08:28
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (25 Mayıs 2021)25 Mayıs 2021 Salı 08:25
  • Detay bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 202125 Mayıs 2021 Salı 08:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti