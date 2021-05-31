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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU°C28 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU°C28 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU°C26 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU°C29 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU°C27 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU°C29 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU°C28 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU°C25 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU°C31 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU°C33 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU°C33 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU°C32 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU°C30 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU°C29 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU°C30 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU°C29 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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