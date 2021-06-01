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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C
ÇAMLIBELAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C26 °C
LAPTAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C26 °C
AKDENİZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C
BOĞAZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C27 °C
ALEVKAYAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C
ESENTEPEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C26 °C

Batı Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C23 °C
GÜZELYURTAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C

Orta Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C32 °C
ERCANAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C

Doğu Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C
BEYARMUDUAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C

Doğu Sahil

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C25 °C
İSKELEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C

Karpaz

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU°C28 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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