Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|27 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|26 °C
Batı Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|23 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
Orta Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|32 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|31 °C
Doğu Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|31 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
Doğu Sahil
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|25 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
Karpaz
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU YER YER KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|28 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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