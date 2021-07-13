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SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK°C34 °C
ÇAMLIBELAÇIK°C34 °C
LAPTAAÇIK°C30 °C
AKDENİZAÇIK°C32 °C
BOĞAZAÇIK°C33 °C
ALEVKAYAAÇIK°C33 °C
ESENTEPEAÇIK°C31 °C

Batı Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK°C31 °C
GÜZELYURTAÇIK°C36 °C

Orta Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK°C40 °C
ERCANAÇIK°C39 °C

Doğu Mesarya

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK°C39 °C
BEYARMUDUAÇIK°C35 °C

Doğu Sahil

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK°C36 °C
İSKELEAÇIK°C37 °C

Karpaz

AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK°C34 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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