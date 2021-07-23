Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR.HAVA AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|32 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|31 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|30 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
Batı Mesarya
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|29 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|33 °C
Orta Mesarya
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|37 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|36 °C
Doğu Mesarya
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|36 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|31 °C
Doğu Sahil
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|32 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|34 °C
Karpaz
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|31 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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