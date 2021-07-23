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SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR.HAVA AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C32 °C
ÇAMLIBELAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C
LAPTAAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C
AKDENİZAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C
BOĞAZAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C30 °C
ALEVKAYAAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C
ESENTEPEAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C

Batı Mesarya

AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C29 °C
GÜZELYURTAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C33 °C

Orta Mesarya

AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C37 °C
ERCANAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C36 °C

Doğu Mesarya

AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C36 °C
BEYARMUDUAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C

Doğu Sahil

AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C32 °C
İSKELEAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C34 °C

Karpaz

AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU YER YER HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU°C31 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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