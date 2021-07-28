Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AÇIK
|°C
|38 °C
|ÇAMLIBEL
|AÇIK
|°C
|39 °C
|LAPTA
|AÇIK
|°C
|35 °C
|AKDENİZ
|AÇIK
|°C
|40 °C
|BOĞAZ
|AÇIK
|°C
|36 °C
|ALEVKAYA
|AÇIK
|°C
|35 °C
|ESENTEPE
|AÇIK
|°C
|37 °C
Batı Mesarya
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AÇIK
|°C
|33 °C
|GÜZELYURT
|AÇIK
|°C
|41 °C
Orta Mesarya
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AÇIK
|°C
|41 °C
|ERCAN
|AÇIK
|°C
|41 °C
Doğu Mesarya
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AÇIK
|°C
|40 °C
|BEYARMUDU
|AÇIK
|°C
|40 °C
Doğu Sahil
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AÇIK
|°C
|36 °C
|İSKELE
|AÇIK
|°C
|39 °C
Karpaz
AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AÇIK GEÇECEK.
|°C
|37 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|AÇIK GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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