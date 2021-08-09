  • BIST 1.434,760
  • Altın 485,34
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Hava Bugün Nasıl Olacak?

» »
Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C35 °C
ÇAMLIBELAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C35 °C
LAPTAAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C34 °C
AKDENİZAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C37 °C
BOĞAZAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C33 °C
ALEVKAYAAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C33 °C
ESENTEPEAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C34 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C33 °C
GÜZELYURTAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C37 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C38 °C
ERCANAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C38 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C38 °C
BEYARMUDUAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C37 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C36 °C
İSKELEAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C36 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU°C36 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ PARÇALI BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:57
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (9 Ağustos 2021)09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:36
  • Detay Bugün ne manşet attı? 9 Ağustos 202109 Ağustos 2021 Pazartesi 08:19
  • Şans Güzelyurt’a güldü08 Ağustos 2021 Pazar 21:37
  • Dr. Sucuoğlu: "Ölüm dışında adaylıktan çekilmem!"08 Ağustos 2021 Pazar 20:17
  • Trafiğe bir can daha!08 Ağustos 2021 Pazar 19:24
  • 128 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi08 Ağustos 2021 Pazar 19:14
  • Erhürman: Arıklı, şakayla karışık tehdit savuruyor08 Ağustos 2021 Pazar 16:46
  • Tunçtürk, “Yeniden Yeşerteceğiz”08 Ağustos 2021 Pazar 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti