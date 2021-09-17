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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SICAK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE AZ BULUTLU°C30 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE AZ BULUTLU°C30 °C
LAPTAPARÇALI VE AZ BULUTLU°C28 °C
AKDENİZPARÇALI VE AZ BULUTLU°C30 °C
BOĞAZPARÇALI VE AZ BULUTLU°C29 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE AZ BULUTLU°C27 °C
ESENTEPEPARÇALI VE AZ BULUTLU°C28 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE AZ BULUTLU°C28 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE AZ BULUTLU°C31 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE AZ BULUTLU°C33 °C
ERCANPARÇALI VE AZ BULUTLU°C32 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE AZ BULUTLU°C33 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE AZ BULUTLU°C31 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE AZ BULUTLU°C30 °C
İSKELEPARÇALI VE AZ BULUTLU°C31 °C

Karpaz

PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE AZ BULUTLU°C30 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATIDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATIDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATIDAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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